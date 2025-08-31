天秤座・女性の運勢 自分のなかにあるこれまでの常識や、長い期間での経験（ある意味刷り込み）が少しずつ頭をもたげ、自分の新しくなりたい意欲、変化への意識にダメ出ししてくる少々ストレスフルなとき。ここまで快進撃だっただけにブレーキがかかった気分かも。ただ、常識への観念や経験値も含めて自分です。また、それが進化だとしても早い展開は負担も大きいので、そろそろ一度ペースを緩めてバランスをとりたい