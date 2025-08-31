蠍座・女性の運勢 身近な友人、もしくはこの時期に縁のできる人たちから何かを指摘されるかも。彼らはそもそも蠍座と親しくなれるタイプの人たちですが、その内容はどこか最近、真剣に日常を見直し、再構築しようと頑張ってきた蠍座の考えと衝突する内容なのかも。たぶん「極めて常識的なこと」なんでしょう。でもそれにイラっとする蠍座…（たとえば）。そのくらい「自分はここまで革新的に頑張ってきたのだ」と気づくできごとか