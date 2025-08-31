山羊座・女性の運勢 社会面での新しい状況に勢いをもらい、強い挑戦意欲をもってここまで進んできた山羊座。実際、成果をいろいろ残しつつあるところでしょう。が、現状に対し疑問が徐々に生じ、「はたしてこれは自分の本当に望むことなのか…？」という思いが現状にブレーキをかけ始める今週です。実際、山羊座は「もっと自分なりに納得したい」という気持ちなのかも。いままで勢いに押され、それに対応する形で頑張ってき