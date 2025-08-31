射手座・女性の運勢 社会面での忙しさや新展開がきっかけで、パートナーや親友など大事な相手の関係に問題が生じやすいとき。ここまで周囲の意欲的な姿におおいに刺激され、前向きな挑戦を試みてきた射手座でしょう。その影響はまだ続くものの、状況のなかで少しずつブレーキがかかり始めます。実際に起こる内容自体は普通のことですが、射手座の思考はより常識的（一般的）な方に傾き、自由で革新的な相手に対