水瓶座・女性の運勢 挑戦心旺盛でここまでかなり思いきった行動を重ねてきた水瓶座に対し、徐々にブレーキがかかる時期に入りました。おそらく最初のきっかけは思いがけない方面からの「常識的な意見」で、それを聞くことでいままでの勢いを支えてきた自由さ、自分を信じる気持ちが揺らぐのかもしれません。が、実際少しずつ疲れを溜めてきた面もあるでしょう。もし不安感が増す展開があったら、一度ペースダウンし自