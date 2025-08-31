魚座・女性の運勢 パートナーや親友など、大事な誰かの言動をきっかけに状況にブレーキがかかりだす時期。ここまで日常生活のスタイルを大きく変えようと、奮闘してきた魚座です。それはおおいに成果を出し新しい状況を生み出していますが、それに対しその大事な人は異論（でも至極一般常識的なこと）を唱えるのかも。魚座はいまを変えたくてそうしているので、そもそも価値観の差が感じられるできごとでしょう