エイベックス主催の音楽フェス「a−nation2025」が31日、東京・味の素スタジアムで開催され、ダンス＆ボーカルグループGENERATIONSがナインティナイン岡村隆史（55）とのコラボステージを披露した。人気楽曲「Choo Choo TRAIN」のイントロ前、メンバーがそれぞれのポジションに立つと、岡村がメンバーに紛れてステージ上にしれっと登場。片寄涼太（31）が「なんでここにいるんですか？」と突っ込むと、岡村は「何で（イントロ）止