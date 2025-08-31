タレント重盛さと美（36）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。近影ショットを投稿した。重盛は、雲の絵文字を添えて、海をバックに露出多めな黒のトップスにスエットハーフパンツ、キャップを合わせた私服姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「セクシー＆キュート」「可愛さ最強」「着こなしセンス凄すぎ」「リアルマーメイドいてるやん」といったコメントが寄せられている。