Photo: SUMA-KIYO を編集して再掲載しています。 2024年、iPhone 15からiPhone 16 Pro Maxに機種変更してから約4カ月が経ちました。カメラ機能を重視する僕にとって、「カメラコントロール」の搭載が最も大きな購入動機でしたが、実際に使い込んでみると、それ以外にも撮影時に感じる大きな変化がありました。今回はそのうち特に進化を感じた3つを紹介したいと思います。 Apple iPho