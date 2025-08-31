タレント、歌手の板野友美（34）が31日、自身のインスタグラムを更新。圧倒的な美貌でファンを魅了した。板野は「夏女はわたしだ」というコメントとともに、海辺での時間を満喫している様子を公開。「#ノーマルカメラ」「#マリンスポーツ終わり」とハッシュタグ（検索目印）を添えた。1児のママとは思えないスタイルと美貌が目を引く。板野の投稿にフォロワーからは「かわいい」「美しすぎ」などの声。加工なしでも輝く美