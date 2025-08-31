Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。メタルギアシリーズファンが長年待ち望んでいた名作のリメイクがついに実現します。2004年に発売され、シリーズ屈指の人気を誇る「METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER」が、最新技術を駆使した「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」として生まれ変わります。PS5／Xbox Series X|S／Steam向け