ファッションに欠かせない帽子ですが、特にお気に入りの帽子は長持ちさせたい！でも洗うハードルが高そう…。そんな方必見の裏技をセカンドストリート公式インスタグラム（@2ndstreet_official 2ndstreet_official）が紹介しています。【動画】帽子をきれいに洗う方法帽子を汚れを落とすのは実は簡単！？▽用意するもの・食器用洗剤・歯ブラシ・過炭酸ソーダ▽帽子の洗い方? 汚れが気になる部分に食器用洗剤をつけ、歯ブラシで優し