中国・天津市で31日から、習近平国家主席やロシアのプーチン大統領ら首脳が集まり、上海協力機構の首脳会議が開かれます。現地から中継です。柳沢高志記者（NNN天津）「こちら天津市には続々と新興国の首脳が集結していて、中国は、まもなく始まる首脳会議で、アメリカに対抗する勢力の結束を図ります」首脳会議に先立ち、習近平国家主席は、およそ7年ぶりに中国を訪問したインドのモディ首相と首脳会談を行いました。国営メディア