◆西武ーオリックス（31日、ベルーナドーム）西武は31日、松本航投手（28）、J・D・デービス（32）内野手の出場選手登録を抹消した。松本は前日30日の試合に先発し4回64球4安打3失点で敗戦投手となっていた。今季は3試合に登板し、0勝2敗。防御率6・43デービスは29日のオリックス戦2回表の守備で負傷交代し、同日内に埼玉・所沢市内の病院で診察を受け、「左母指大菱形骨の打撲」と診断されていた。30試合に出場し22安打3本