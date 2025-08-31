大相撲の夏巡業は31日、埼玉県春日部市で26日間の全日程を終了した。両横綱が夏巡業を総括した。豊昇龍（26＝立浪部屋）は「左拇趾、脱臼骨折」のため夏巡業を初日から休場していたが、7日の古河市巡業から合流。最終日は、ぶつかり稽古などで汗を流した。23日の新潟市巡業で痛めた左肩にはテーピングを施さず、「長い夏巡業が今日で終わりだけど、楽しかったし、キツかった。頑張りたい」と話した。子供との稽古にも積極的