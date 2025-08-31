大相撲の夏巡業が３１日、埼玉・春日部市で２６日間の全日程を終え、巡業部長の境川親方（元小結両国）が総括した。夏巡業は３日に大阪・関西万博会場で始まり、全国各地で開催された。横綱大の里（２５＝二所ノ関）が昇進後、初めての巡業で綱締実演や土俵入りを披露するなど、各会場で大きな盛り上がりを見せた。境川親方は「平日でも、どこに行ってもたくさんのお客さんが来てくれて感謝しかない。大の里は綱締実演とか、