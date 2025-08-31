◇パ・リーグ楽天１―０日本ハム（2025年8月31日エスコンＦ）楽天が延長戦で日本ハムを下した。0―0の延長11回に中島が勝ち越しの6号ソロを放った。この1点を守り切るため、則本をマウンドに送ったが、先頭の石井に二塁打を浴びると、代打・山県の犠打で1死三塁のピンチを招いた。ここで三木監督は則本から同じ右の宋家豪（ソン・チャーホウ）にスイッチ。この執念采配が奏功。宋は代打・水谷に四球を出すが、続く