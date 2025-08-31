ユニクロが展開するTシャツブランド「UT」と、POP MARTの人気シリーズ「ザ・モンスターズ」の新コレクションが大反響。ユニクロのオンラインストアでの受注販売が決定しました。受付期間は、2025年9月1日から7日までです。準備ができ次第、受付開始します。なお、受付期間中であっても、上限に達し次第終了となります。1柄につき2点まで＜対象商品＞・WOMEN POP MART UT（4柄）各1500円・GIRLS POP MART スウェットシャツ（3柄）各