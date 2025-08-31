◇プロ野球パ・リーグ楽天1−0日本ハム(31日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムは延長戦の末に敗れ、楽天に連敗となりました。両者無得点で迎えた延長11回。6番手の杉浦稔大投手は1アウトから中島大輔選手に痛恨のソロホームランを浴び、試合の均衡が破れます。直後の攻撃では、則本昂大投手から先頭打者の石井一成選手が二塁打を放つと、新庄剛志監督は8番の万波中正選手から山縣秀選手に代打を選択。ここはきっちり犠打を