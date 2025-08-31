新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？9月1日（月）〜9月7日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★獅子座運勢第1位！今週は「自分の価値を磨く時間」を捻出するのがオススメ。生活の中で「自分の役立つもの」と「自分らしいもの」を見極めて、無駄な時間を排除して、自分磨きの時間を作ってみて。必要なものに意識を集中させることで、気持ちも自然と整ってい