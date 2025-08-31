経済評論家で慶応大大学院教授の岸博幸氏が３１日のテレビ朝日「ビートたけしのＴＶタックル」に出演。番組では続投姿勢を崩さない石破茂首相と、ガソリン暫定税率廃止などが取り上げられた。阿川佐和子から「そう言えば岸さん、残念でございました」と声をかけられると岸氏は「疲れました。でも出ていい勉強になりました」と返した。７月参院選に自民党から比例区に立候補し、落選していた。落選後の会見で「経済政策で消費