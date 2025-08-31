道南の知内町でビニールハウスで栽培されていたブドウがクマに食い荒らされる被害がありました。被害があったのは知内町元町の住宅に隣接するビニールハウスです。(2025年8月31日)午前６時ごろ、この家に住む男性がビニールハウスに穴が開き中のブドウが食い荒らされているのを発見し役場に連絡しました。近くではクマの足跡と成獣のものとみられるフンも見つかっています。（被害にあった住民）「あすに収穫し