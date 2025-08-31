ファストフードチェーンのタコベルは、2024年から500以上の店舗のドライブスルーで音声AIによる注文システムを導入しています。ただし、すべての顧客がドライブスルーでAIとやり取りすることを好んでいるわけではなく、タコベル側もAIの活用法について再考していることが同社の最高デジタル・テクノロジー責任者であるデイン・マシューズ氏の証言により明らかになりました。Taco Bell Rethinks Future of Voice AI at the Drive-Th