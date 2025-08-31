ファッションブランド「GU」（ジーユー）は「星のカービィ」とコラボレーションした新作アイテムを、9月12日（金）から全国の店舗とオンラインストアで発売する。今年もジーユーから「星のカービィ」のコラボレーションアイテムが登場！「カービィカフェ」がモチーフに(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.6度目のコラボとなる今回は、ゲームの世界感が楽しめる「カービィカフェ」をモチーフに、シンボル的な存在のウィスピー