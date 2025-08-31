千葉県鴨川市は９月１日、特急列車でＪＲ安房鴨川駅を訪れた人が地元飲食店などで特典を受けられる観光キャンペーン「発車オーライ！ときめきスタンプラリー」を始める。駅開業１００周年を記念した事業で、市商工会、市観光協会、ＪＲ東日本千葉支社安房鴨川駅の協力を得て企画した。対象は、ＪＲ外房線の上総一ノ宮駅（一宮町）より遠くから「特急わかしお号」または「特急新宿わかしお号」を利用して安房鴨川駅に到着した人