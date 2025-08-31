9月1日から新学期という学校も多い中、不登校の子どもたちが今40万人以上います。そんな彼らによる動画コンテストが開かれました。【画像】一体どんな作品？不登校の経験を動画に「不登校で見つけたこと」動画甲子園8月24日に開かれたのは「不登校生動画甲子園」と題されたイベント。不登校の経験がある10代の若者が､想いを1分の動画にまとめて投稿。「不登校で見つけたこと」をテーマに、全国から430本以上の応募がありました。新