◇パ・リーグ日本ハム０―１楽天（2025年8月31日エスコンＦ）日本ハムが延長11回に痛恨の失点。楽天戦に1勝2敗と負け越した。0―0の7回には1死一、三塁とピンチを迎えたが、楽天のスクイズを読み切って切り抜けると、なお2死一、三塁のピンチで好投の福島から2番手の斎藤友にスイッチ。斎藤はわずか1球で代打・鈴木を三邪飛に仕留めた。粘って延長戦まで持ち込んだが、6番手の杉浦が延長11回1死から中島に6号決勝ソロ