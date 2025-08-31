お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が31日にインスタグラムを更新。朝に撮影した最新ショットを公開すると、ファンから「ものすごい悲しい笑顔」「クスッとしちゃいました笑」といった反響が寄せられた。【写真】妻・ミキティも「ヤダ！」と言った庄司の髪型庄司が「本日の朝ミキティにヤダ！今の髪型すごい嫌いって言われました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、朝一番の“独特な形状の頭髪”が収められていて