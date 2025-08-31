埼玉県熊谷市の利根川でグライダーが墜落し、20代くらいの女性1人がケガをしました。警察などによりますと、31日正午ごろ、埼玉県熊谷市の利根川に「グライダーが墜落した」と目撃した人から消防に通報がありました。この事故で、20代くらいの女性1人がケガをしていて、警察と消防が救助活動を行っていますが、ケガの程度など詳しいことは分かっていないということです。グライダーは、すぐ近くにある日本学生航空連盟の妻沼滑空場