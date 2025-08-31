31日午前、長野県諏訪市で軽トラックなど5台がからむ事故があり、男女6人が病院に運ばれました。このうち、男性1人が意識不明の重体です。31日午前11時前、長野県諏訪市の市道で、軽トラックが対向してきた軽乗用車と衝突する事故がありました。軽トラックは180度回転した状態で止まり、運転していた70代の男性が意識不明の状態で病院に運ばれました。警察によりますと、この事故の直前に現場の100メートルほど手前でも軽トラック