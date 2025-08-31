SUPER EIGHT・安田章大さん（40）が30日、主演舞台の囲み取材と公開ゲネプロに登場。『24時間テレビ48ー愛は地球を救うー』でチャリティーマラソンランナーを務める横山裕さん（44）へエールを送ったことを明かしました。■安田「言葉をはっきりと伝えて思いを届けた」囲み取材は、横山さんがマラソンをスタートする約3時間前、午後5時ごろに行われました。安田さんは、記者から横山さんへのエールをリクエストされると「もうエー