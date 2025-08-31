31日（日）、タマホームスタジアム筑後でのウエスタン・リーグ、対広島戦。ソフトバンクの先発投手は武田翔太、対する広島の先発投手は佐藤柳之介。ソフトバンクは4回裏、先制に成功。中澤恒貴が安打で出塁後、二盗に成功するなど二死二塁とし、廣荑隆太の適時二塁打で1点を挙げた。1点リードの5回表、武田は一死一二塁とされたところで降板。後を継いだ木村大成は2本の適時打で2点を奪われる。ソフトバンクは逆転を