◆イースタン・リーグロッテ０―６巨人（３１日・ロッテ浦和）巨人の山田龍聖投手が、イースタン・ロッテ戦に先発。５回３安打無失点、５０球の省エネ投球でロッテ打線を封じた。初回こそ、先頭からの連打で無死一、二塁のピンチを背負ったが、中村奨を二ゴロ併殺に仕留めるなど無失点。２、３回は無安打に封じ、４回は１死からアセベドに左前安打を許したが後続を断った。５回も下位打線を難なく３者凡退に封じ、この回限り