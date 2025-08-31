「マインクラフト」で再現された「地下神殿」と呼ばれる調圧水槽（江戸川河川事務所提供）河川の氾濫から街を守る世界最大級の「首都圏外郭放水路」（埼玉県春日部市）が、人気ゲーム「マインクラフト」で再現され話題になっている。「地下神殿」と呼ばれる巨大空間やトンネルの中を、プレーヤーは自由に探検し、水門を開けたりポンプを動かしたりできる。楽しく治水を学べることから防災教育での利用も期待されている。（共同通