◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-ソフトバンク(31日、ZOZOマリン)ロッテ・佐藤都志也選手が、第1打席でソロHRを放ちました。前日には開幕戦以来となる一発を放っており、2試合連続弾となっています。この日「5番・キャッチャー」でスタメン起用された佐藤選手。バッテリーを組んだ先発・小島和哉投手は2回、無死1、3塁のピンチから嶺井博希選手の先制タイムリーを浴びます。1点ビハインドで迎えた直後の2回裏。先頭で打席には佐藤選手