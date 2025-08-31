男子高飛び込みで6度目の優勝を果たした玉井陸斗（中央）＝日環アリーナ栃木飛び込みの日本選手権最終日は31日、宇都宮市の日環アリーナ栃木で行われ、男子高飛び込みはパリ五輪銀メダルの玉井陸斗（滋賀・立命館ク）が533.70点で2大会連続6度目の優勝を果たした。西田玲雄（岡三リビック）が439.40点で2位だった。非五輪種目の女子1メートル板飛び込みは榎本遼香（栃木トヨタ）が246.60点で制した。