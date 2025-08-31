NBAの2025－26レギュラーシーズンは開幕まで2カ月を切り、約1カ月後にはトレーニングキャンプが始まる。現在「FIBAユーロバスケット2025」へ出場している現役選手も多数いるのだが、FA（フリーエージェント）市場は停滞している。 今夏プレーヤーオプションとなっていた今シーズンの契約を破棄し、制限なしFAになったラッセル・ウェストブルックは、現時点で