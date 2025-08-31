北海道マラソンが３１日、札幌市の大通公園発着で行われ、２０２１年東京五輪男子代表の服部勇馬（トヨタ自動車）は２２キロ過ぎで途中棄権した。相次ぐ故障の影響で約１年半ぶりのマラソン出場となった服部は、約１０日前にでん部を傷め、「佐藤総監督と『行ける所まではしっかり行って、そこからは気持ちでどうにか』と話していた」。しかし、１５キロ以降に痛みが強まり、中間点付近で先頭集団から後れたところで棄権を決断