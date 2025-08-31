ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で予約受付中の、「ミッキー＆フレンズ」がかわいい、ディズニーデザイン「おせち・特段重」を紹介していきます☆ ベルメゾン ディズニー2026年「おせち・特段重」ミッキー＆フレンズ © Disney 価格：24,900円（税込）※2025年