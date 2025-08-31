アニメ映画「名探偵コナン」の新作が来年のゴールデンウィークに公開されることが３１日、明らかになった。同時に神奈川県警の白バイ小隊長・萩原千速の声優を沢城みゆきが務めることも発表された。青山剛昌さん原作の「名探偵コナン」の劇場版は、現在公開中の劇場版第２８弾「隻眼の残像（フラッシュバック）」が前作に続き観客動員１０００万人を突破。２０２３年公開の「黒鉄の魚影（サブマリン）」から３作連続で１００億