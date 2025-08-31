◆第６１回新潟記念・Ｇ３（８月３１日、新潟・芝２０００メートル、良）サマー２０００シリーズ最終戦は１６頭立て（クイーンズウォークは競走除外）で争われ、２番人気で坂井瑠星騎手がテン乗りだったシランケド（牝５歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父デクラレーションオブウォー）が、最後の直線で外から末脚を伸ばし、ゴール前で差し切って、２走前の中山牝馬Ｓ以来の重賞２勝目を挙げた。Ｇ１、マイルとも初挑戦だった前走のヴィ