大相撲の夏巡業が３１日、埼玉・春日部市で行われ、２６日間の全日程を終了した。横綱として初の巡業に臨んだ石川県出身の大の里（二所ノ関）は、地元・金沢市や部屋近くの茨城・牛久市で行われた興行などを振り返り、「ゆかりのあるところで巡業をできたので良かった。考えながら稽古もできたと思う」と話した。横綱として初の優勝を目指す秋場所（９月１４日初日、東京・両国国技館）へ向けては「しっかり稽古して、ギアを上