30日のDeNA戦で3安打3打点の活躍を見せた中日・上林誠知(C)産経新聞社中日は8月30日のDeNA戦（横浜）に延長11回の末に9-7で競り勝った。「3番・右翼」で先発出場した上林誠知が、先制タイムリーを含む3安打3打点と大活躍。11回は先頭で四球を選び、決勝のホームを踏んだ。【動画】鮮やかに逆方向へ！上林誠知の勝ち越し二塁打をチェック上林は初回、3回にそれぞれ二盗に成功。今季の盗塁数を「26」に伸ばし、リーグトップの阪