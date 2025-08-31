29日に行われたセリエA第2節でレッチェを2-0で撃破し、今季初勝利を手にしたミラン。開幕節で昇格組のクレモネーゼに敗れたのはショッキングだったが、ひとまずマッシミリアーノ・アッレグリ復帰後リーグ戦初勝利を手にすることが出来た。そのミランでさっそく重要戦力となっているのが、レアル・マドリードから加わった39歳のMFルカ・モドリッチだ。リーグ戦では2試合とも先発出場しており、レアルとクロアチア代表で積み重ねてき