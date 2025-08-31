今洋服を買うなら、秋まで着られるものを選びたいところ。そこでおすすめしたいのが【しまむら】のロングジレ。いつものコーデにプラスワンでマンネリ打破できるほか、スラリとしたシルエットでスタイルアップも叶うかも。プライベートにもお仕事シーンにも使いやすく、一度着たら手放せなくなりそうです。 大人女性に似合いそうなロングジレ 【しまむら】「EC*MRKロングジレ」\1,969（税込） @minamii