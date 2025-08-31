昨季は33ゴール12アシストと大暴れしたセルティック所属の日本代表FW前田大然だが、今季のスタートは少々鈍い。まだリーグ戦ではゴールがなく、先日行われたチャンピオンズリーグ・プレイオフではカザフスタンのカイラト相手に1stレグ、2ndレグともにスコアレスドローに。そこからのPK戦で敗れてしまい、セルティックはCL本大会出場を逃してしまった。CL敗退のショックは大きく、現地では前田にも厳しい声が出ている。『67HailHail