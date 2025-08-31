30日に行われたプレミアリーグ第3節ではボーンマスに0-1で敗れてしまったトッテナムだが、29日にはライプツィヒFWシャビ・シモンズの獲得を発表。攻撃陣が強化されることになり、今後の戦いへ期待は広がっている。英『The Sun』は、シモンズがすぐにトーマス・フランク率いるトッテナムのスタイルにフィットするはずだと太鼓判を押す。フランクはトッテナムで複数のシステムを使用しているが、［4-3-3］の場合シモンズは左のウイン