角田は「フィーリングとラップタイムが一致しなかった」と感覚の違いを嘆いた(C)Getty Imagesレッドブルの角田裕毅は現地時間8月30日に行われたオランダGP公式予選でまたもトップ10入りとはならなかった。2戦ぶりにQ2進出を果たすも12番手のタイムにとどまり、決勝は6列目からのスタートとなる。【画像】ストロールが激怒した角田の走り決定的瞬間をチェック1か月のサマーブレイクが明けとなる第15戦オランダGPでQ3進出を逃