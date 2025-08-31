30日に行われたプレミアリーグ第3節のチェルシーVSフラムの一戦は、フラムにとってやや厳しいレフェリングが続くゲームになってしまった。最初にネットを揺らしたのはフラムの方で、前線でFWロドリゴ・ムニスがボールを収めたところから18歳のMFジョシュ・キングが抜け出し、最後はペナルティエリアでの切り返しから見事なシュートを沈めてみせた。しかし、VAR検証の結果ムニスがボールを収める際にチェルシーDFトレヴォ・チャロバ