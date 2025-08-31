今夏のエヴァートンは積極的な補強に動いており、2列目では主に左サイドからの仕掛けを得意とするMFジャック・グリーリッシュをマンチェスター・シティからレンタルで獲得。プレミアでの実績は十分すぎるものがあり、左サイドからの崩しはエヴァートンにとって大きな武器になる。さらにもう1人注目したいのは、逆の右サイドからの仕掛けを得意とするMFタイラー・ディブリングだ。昨季サウサンプトンでブレイクした19歳のディブリン